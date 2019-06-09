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Дальнее зарубежье 09.06.2019 15:48

В ХАМАС и ООП раскритиковали посла США за поддержку идеи присоединения палестинских территорий к Израилю

В палестинской группировке ХАМАС и Организации освобождения Палестины (ООП) жестко раскритиковали посла США в Израиле Дэвида Фридмана за слова о возможности присоединения израильтянами части палестинских территорий.

В ХАМАС, по сообщению израильских СМИ, назвали эту идею проявлением "деструктивного мышления экстремистских американских властей.

Глава ООП Саеб Эрекат, в свою очередь, предупредил, что подобное присоединение территорий стало бы "военным преступлением".

Ранее Фридман заявил в интервью The New York Times, что "при определенном стечении обстоятельств Израиль, вероятно, имеет право сохранить за собой часть Западного берега Иордана". При этом он подчеркнул, что вряд ли речь может идти обо всех расположенных там палестинских территориях.

Это заявление прозвучало на фоне подготовки США к публикации своего плана по ближневосточному урегулированию. Палестинцы, не дожидаясь этого, уже заявили, что план наверняка плохой.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ТЕРРИТОРИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]