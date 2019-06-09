Назарбаев всё ещё у власти в качестве председателя Совета безопасности Казахстана - президент Токаев

Казахстан сможет преодолеть трудности, в том числе, исходящие извне, убежден президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"У нас в Казахстане есть своя уникальная политическая модель. Наш первый президент Нурсултан Назарбаев - основатель независимого Казахстана - все ещё у власти в качестве председателя Совета безопасности, а также в других качествах. Перед Казахстаном в настоящее время много вызовов. Ситуация в мире становится все более беспокойной. Таким образом, здесь в Казахстане, мы считаем, что нам нужно избегать "подводных камней". Нам нужно встречать вызовы как извне, так и изнутри", - сказал Токаев на избирательном участке журналистам в воскресенье в Нур-Султане.

"Я считаю, что благодаря мудрости народа Казахстана мы будем успешны и преодолеем все трудности", - добавил он.