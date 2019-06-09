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СНГ 09.06.2019 16:13

Назарбаев всё ещё у власти в качестве председателя Совета безопасности Казахстана - президент Токаев

Казахстан сможет преодолеть трудности, в том числе, исходящие извне, убежден президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"У нас в Казахстане есть своя уникальная политическая модель. Наш первый президент Нурсултан Назарбаев - основатель независимого Казахстана - все ещё у власти в качестве председателя Совета безопасности, а также в других качествах. Перед Казахстаном в настоящее время много вызовов. Ситуация в мире становится все более беспокойной. Таким образом, здесь в Казахстане, мы считаем, что нам нужно избегать "подводных камней". Нам нужно встречать вызовы как извне, так и изнутри", - сказал Токаев на избирательном участке журналистам в воскресенье в Нур-Султане.

"Я считаю, что благодаря мудрости народа Казахстана мы будем успешны и преодолеем все трудности", - добавил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ВЫЗОВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]