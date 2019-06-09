Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.91 Brent 61.67 1.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.06.2019 11:15

Президент Молдавии призывает сограждан и мировое сообщество поддержать процесс мирной передачи власти в стране

Президент Молдавии Игорь Додон призвал мировое сообщество стать посредником в процессе мирной передачи власти в стране.

В воскресенье утром на своей странице в фейсбуке он написал, что события, которые произошли в Молдавии накануне, показали, что "граждане Молдавии с разными взглядами на внутреннюю и внешнюю политику, могут объединиться ради общей цели: освобождения Молдавии от криминального, диктаторского режима".

"Как мы видим, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока", - подчеркнул президент.

По его мнению, в этой ситуации "важно не останавливать наше давление и продолжать борьбу".

"Уверен, процесс запущен и назад дороги нет. Надо идти до конца. Мы не свернём с пути. В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты", - заявил Додон.

Он также призвал граждан не участвовать в акциях, организованных Демпартией в воскресенье.

"Призываю всех оставаться дома, рядом со своими родными. Не поддавайтесь на угрозы и провокации уходящей власти Плахотнюка. Ситуация уже изменилась. В Молдавии наступили перемены!" - подчеркнул президент РМ.

Накануне парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как парламент в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В минувшую субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдавии, после чего созвали заседание парламента.

На заседании избран спикер и вице-спикеры парламента, утверждена его структура, сформировано Постоянное бюро. Председателем парламента назначена председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Также, в субботу парламент утвердил новый состав правительства Молдавии во главе с лидером правой партии Действия и солидарности Майей Санду. Министиром внутренних дел назначен другой лидер правой оппозиции - Андрей Нэстасе.

Конституционный суд сразу же объявил действия парламента незаконными. Демократическая партия не признает новую власть и не намерена передать управление страной новому правительству.

Посольства США и России, а также Делегация Европейского союза в Молдавии выступили в поддержку парламента и сформированного им правительства, приветствовав "стремление политических сил, направленные на преодоление политического кризиса".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИТУАЦИЯ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Додон отказался подавать в отставку с поста президента Молдавии Президент Молдавии не собирается немедленно распускать парламент Президент Молдавии заявил американскому дипломату о стремлении избежать досрочных парламентских выборов Президент Молдавии побывал с необъявленным визитом в Белоруссии Президент Молдавии побывает в России с "частным визитом" до созыва нового парламента Президент Молдавии призвал избирателей активно голосовать на выборах в парламент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]