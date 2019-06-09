Президент Молдавии призывает сограждан и мировое сообщество поддержать процесс мирной передачи власти в стране

Президент Молдавии Игорь Додон призвал мировое сообщество стать посредником в процессе мирной передачи власти в стране.

В воскресенье утром на своей странице в фейсбуке он написал, что события, которые произошли в Молдавии накануне, показали, что "граждане Молдавии с разными взглядами на внутреннюю и внешнюю политику, могут объединиться ради общей цели: освобождения Молдавии от криминального, диктаторского режима".

"Как мы видим, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока", - подчеркнул президент.

По его мнению, в этой ситуации "важно не останавливать наше давление и продолжать борьбу".

"Уверен, процесс запущен и назад дороги нет. Надо идти до конца. Мы не свернём с пути. В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты", - заявил Додон.

Он также призвал граждан не участвовать в акциях, организованных Демпартией в воскресенье.

"Призываю всех оставаться дома, рядом со своими родными. Не поддавайтесь на угрозы и провокации уходящей власти Плахотнюка. Ситуация уже изменилась. В Молдавии наступили перемены!" - подчеркнул президент РМ.

Накануне парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как парламент в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В минувшую субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдавии, после чего созвали заседание парламента.

На заседании избран спикер и вице-спикеры парламента, утверждена его структура, сформировано Постоянное бюро. Председателем парламента назначена председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Также, в субботу парламент утвердил новый состав правительства Молдавии во главе с лидером правой партии Действия и солидарности Майей Санду. Министиром внутренних дел назначен другой лидер правой оппозиции - Андрей Нэстасе.

Конституционный суд сразу же объявил действия парламента незаконными. Демократическая партия не признает новую власть и не намерена передать управление страной новому правительству.

Посольства США и России, а также Делегация Европейского союза в Молдавии выступили в поддержку парламента и сформированного им правительства, приветствовав "стремление политических сил, направленные на преодоление политического кризиса".