В Тбилиси назвали выборы в Южной Осетии нарушением территориальной целостности Грузии и международных норм

Министерство иностранных дел Грузии осудило проходящие 9 июня на территории Южной Осетии так называемые "парламентские выборы".

"Так называемые "парламентские выборы" в оккупированном Цхинвальском регионе грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии", - сказано в распространенном в воскресенье заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

В МИД заявляют, что данные "выборы" являются "незаконными и противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права".

МИД Грузии призывает в этой связи международное сообщество дать соответствующую оценку указанному процессу.

Позднее в воскресенье председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Тбилиси не будут придавать значения т.н. «парламентским выборам» в Южной Осетии, которые, по его словам, являются фальшивкой.

"Мы знаем, что в оккупированном Цхинвальском регионе, как и в оккупированной Абхазии полный контроль осуществляет Российская Федерация. Исходя из этого, разумеется, так называемые выборы являются фальшивкой и продолжением того, что называется оккупацией. Мы не придадим значения таким выборам", - заявил Кобахидзе журналистам.

В минувшую пятницу во внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что Европейский союз не признает т.н. "парламентские выборы" в Южной Осетии.

"Евросоюз признает территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах", - заявила, комментируя этот вопрос, журналистам пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Косьянчич.