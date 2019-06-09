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Регион 09.06.2019 11:55

В Тбилиси назвали выборы в Южной Осетии нарушением территориальной целостности Грузии и международных норм

Министерство иностранных дел Грузии осудило проходящие 9 июня на территории Южной Осетии так называемые "парламентские выборы".

"Так называемые "парламентские выборы" в оккупированном Цхинвальском регионе грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии", - сказано в распространенном в воскресенье заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

В МИД заявляют, что данные "выборы" являются "незаконными и противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права".

МИД Грузии призывает в этой связи международное сообщество дать соответствующую оценку указанному процессу.

Позднее в воскресенье председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Тбилиси не будут придавать значения т.н. «парламентским выборам» в Южной Осетии, которые, по его словам, являются фальшивкой.

"Мы знаем, что в оккупированном Цхинвальском регионе, как и в оккупированной Абхазии полный контроль осуществляет Российская Федерация. Исходя из этого, разумеется, так называемые выборы являются фальшивкой и продолжением того, что называется оккупацией. Мы не придадим значения таким выборам", - заявил Кобахидзе журналистам.

В минувшую пятницу во внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что Европейский союз не признает т.н. "парламентские выборы" в Южной Осетии.

"Евросоюз признает территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах", - заявила, комментируя этот вопрос, журналистам пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Косьянчич.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЮЖОСЕТИЯ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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