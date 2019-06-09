Сотни человек собрались в старом центре Нур-Султана на несанкционированную акцию, десятки задержаны

Сотни человек собрались в старом центре казахстанской столицы на несанкционированный митинг в день президентских выборов в Казахстане, несколько десятков из них задержала полиция, передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".

По его данным, на месте дежурит ОМОН, несколько десятков человек задержали и увезли в трех автобусах.

Проспект Республики, вдоль которого находятся протестующие, перекрыт, связь в окрестностях работает с перебоями.

Как сообщалось, ранее в областном центре Алматы собралось порядка 300 человек, которые призывали бойкотировать проходящие внеочередные президентские выборы. Несколько десятков из них задержала и увезла полиция.