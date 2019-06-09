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Регион 09.06.2019 12:51

Сотни человек собрались в старом центре Нур-Султана на несанкционированную акцию, десятки задержаны

Сотни человек собрались в старом центре казахстанской столицы на несанкционированный митинг в день президентских выборов в Казахстане, несколько десятков из них задержала полиция, передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".

По его данным, на месте дежурит ОМОН, несколько десятков человек задержали и увезли в трех автобусах.

Проспект Республики, вдоль которого находятся протестующие, перекрыт, связь в окрестностях работает с перебоями.

Как сообщалось, ранее в областном центре Алматы собралось порядка 300 человек, которые призывали бойкотировать проходящие внеочередные президентские выборы. Несколько десятков из них задержала и увезла полиция.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СТОЛИЦА, МИТИНГ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]