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СНГ 09.06.2019 12:06

КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона и назначил действующего премьер-министра Филипа и.о. главы государства

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил действующего премьер-министра Павла Филип исполняющим обязанности главы государства.

Такое решение КС принял в воскресенье утром по запросу группы депутатов от Демпартии.

КС мотивировал свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС.

Конституционный суд поручил действующему премьер-министру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать Указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.

На протяжении двух лет КС уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда он отказывался промульгировать какие-то законы или назначать министров.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КС, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]