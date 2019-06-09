КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона и назначил действующего премьер-министра Филипа и.о. главы государства

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил действующего премьер-министра Павла Филип исполняющим обязанности главы государства.

Такое решение КС принял в воскресенье утром по запросу группы депутатов от Демпартии.

КС мотивировал свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС.

Конституционный суд поручил действующему премьер-министру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать Указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.

На протяжении двух лет КС уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда он отказывался промульгировать какие-то законы или назначать министров.