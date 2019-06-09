Действующий премьер Молдавии в качестве и.о. президента распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября

Действующий премьер-министр Молдавии Павел Филип, по решению Конституционного суда исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

На брифинге он объяснил это тем, что действующий президент отказался подписать указ о роспуске парламента и поддержал действия парламента, который Конституционный суд признал незаконным.

В воскресенье Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил Филипа и.о.президента.

Такое решение КС принял по запросу группы депутатов от Демпартии.