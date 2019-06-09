Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.91 Brent 61.67 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.06.2019 12:29

Тегеран предупредил Европу о последствиях в случае следования санкциям Вашингтона против Ирана

Европа, чтобы избежать негативных последствий, должна предпринять шаги по нормализации экономического сотрудничества с Ираном, несмотря на угрозу санкций со стороны США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джвавад Зариф.

"Европейцы не в той позиции, чтобы критиковать Иран по вопросам, не касающимся СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - ИФ)", - цитируют заявление дипломата иранские СМИ.

Он отметил: "Европейцы и другие подписанты СВПД должны нормализовать экономические связи с Ираном". В противном случае Иран "прекратит выполнение своих обязательств или примет меры, которые будут соответствовать их мерам".

В мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

Спикер парламента Ирана Али Лариджани подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона, который накануне заявил, что Франция хотела убедиться, что Тегеран не получит ядерное оружие.

"У нас была договоренность до 2025 года, мы хотим пойти дальше и получить полную уверенность в долгосрочной перспективе", - сказал глава французского государства.

Затем, по словам Макрона, Париж надеется "сократить баллистическую активность (Ирана - ИФ) и сдержать его на региональном уровне".

"Недавние замечания президента Франции на встрече с Трампом были позорными и неумелыми", - цитирует Лариджани агентство Fars.

Он добавил: "Комментарии Макрона не соответствовали тому, что он говорил нашему президенту, господину Рухани на встречах и по телефону".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Иран на будущей неделе, в ходе визита он обсудит вопросы, касающиеся нераспространения ядерного оружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, ЕВРОПА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Москва с пониманием относится к планам Тегерана по обогащению урана и самостоятельной модернизации тяжеловодного реактора в Араке - Рябков Зариф назвал решение Трампа отправить 1,5 тыс. военных на Ближний Восток угрозой миру Зариф упрекает мировое сообщество в бездействии в вопросе об СВПД Зариф указал на приверженность Ирана СВПД, несмотря на санкции США Полного выхода Ирана из ядерной сделки не планируется - глава МИД Зариф не считает неизбежной войну Ирана с США, но не исключает опасных инцидентов - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]