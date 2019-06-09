Тегеран предупредил Европу о последствиях в случае следования санкциям Вашингтона против Ирана

Европа, чтобы избежать негативных последствий, должна предпринять шаги по нормализации экономического сотрудничества с Ираном, несмотря на угрозу санкций со стороны США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джвавад Зариф.

"Европейцы не в той позиции, чтобы критиковать Иран по вопросам, не касающимся СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - ИФ)", - цитируют заявление дипломата иранские СМИ.

Он отметил: "Европейцы и другие подписанты СВПД должны нормализовать экономические связи с Ираном". В противном случае Иран "прекратит выполнение своих обязательств или примет меры, которые будут соответствовать их мерам".

В мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

Спикер парламента Ирана Али Лариджани подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона, который накануне заявил, что Франция хотела убедиться, что Тегеран не получит ядерное оружие.

"У нас была договоренность до 2025 года, мы хотим пойти дальше и получить полную уверенность в долгосрочной перспективе", - сказал глава французского государства.

Затем, по словам Макрона, Париж надеется "сократить баллистическую активность (Ирана - ИФ) и сдержать его на региональном уровне".

"Недавние замечания президента Франции на встрече с Трампом были позорными и неумелыми", - цитирует Лариджани агентство Fars.

Он добавил: "Комментарии Макрона не соответствовали тому, что он говорил нашему президенту, господину Рухани на встречах и по телефону".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Иран на будущей неделе, в ходе визита он обсудит вопросы, касающиеся нераспространения ядерного оружия.