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Происшествия 09.06.2019 17:52

После ДТП в Сочи госпитализированы 23 человека - Минздрав края

Вертолет санитарной авиации отправили из Краснодара в больницы Сочи для оказания необходимой помощи пострадавшим в ДТП с участием двух экскурсионных автобусов.

"По состоянию на 11:00 мск, за медпомощью обратилось 26 человек. Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.

К оказанию помощи привлечены медицинские психологи.

Пациентам оказывается вся необходимая медпомощь.

"Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", - подчеркивается в сообщении.

К сочинским специалистам направлен из Краснодара вертолёт санавиации с консультативной медицинской бригадой. При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СОЧИ, ПОСТРАДАВШИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]