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Дальнее зарубежье 09.06.2019 18:15

Трамп пригрозил СМИ ответным ударом за публикацию ложных сообщений

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация нанесет удар по тем СМИ и их сотрудникам, которые публикуют лживые сообщения о нем и его команде.

"Я знаю, что это совсем не "по-президентски" бить по коррумпированным СМИ или людям, которые работают на коррумпированные СМИ, за ложные заявления обо мне или администрации Трампа", - написал президент в "Твиттере".

Он добавил, что "проблема в том, что если ты не даешь сдачи, люди могут поверить, что фальшивые новости - правда".

"Так что мы нанесем ответный удар!", - написал Трамп.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, СМИ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]