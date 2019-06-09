Трамп пригрозил СМИ ответным ударом за публикацию ложных сообщений

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация нанесет удар по тем СМИ и их сотрудникам, которые публикуют лживые сообщения о нем и его команде.
"Я знаю, что это совсем не "по-президентски" бить по коррумпированным СМИ или людям, которые работают на коррумпированные СМИ, за ложные заявления обо мне или администрации Трампа", - написал президент в "Твиттере".
Он добавил, что "проблема в том, что если ты не даешь сдачи, люди могут поверить, что фальшивые новости - правда".
"Так что мы нанесем ответный удар!", - написал Трамп.
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