Партия "Европейская солидарность" идёт в парламент Украины, чтобы подтвердить курс на евроатлантическую интеграцию, заявляет ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил, чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, чтобы никто не остановил нас на полдороге в Евросоюз и НАТО, чтобы раскрученный нами маховик европейской и евроатлантической интеграции точно не остановили ни внешние силы, ни внутренняя пятая колонна", - сказал Порошенко на съезде партии в воскресенье.

Он подчеркнул, что "Европейская солидарность" идёт в парламент не за должностями, а для того, чтобы отстаивать свою стратегию, защищать свои идеи и принципы.

На съезде уже представили некоторых кандидатов, которые войдут в список: председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский.