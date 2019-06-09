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СНГ 09.06.2019 18:39

Порошенко обозначил задачи своей партии "Европейская солидарность" перед парламентскими выборами на Украине

Партия "Европейская солидарность" идёт в парламент Украины, чтобы подтвердить курс на евроатлантическую интеграцию, заявляет ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил, чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, чтобы никто не остановил нас на полдороге в Евросоюз и НАТО, чтобы раскрученный нами маховик европейской и евроатлантической интеграции точно не остановили ни внешние силы, ни внутренняя пятая колонна", - сказал Порошенко на съезде партии в воскресенье.

Он подчеркнул, что "Европейская солидарность" идёт в парламент не за должностями, а для того, чтобы отстаивать свою стратегию, защищать свои идеи и принципы.

На съезде уже представили некоторых кандидатов, которые войдут в список: председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ПАРТИЯ, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]