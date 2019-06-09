Партия "Европейская солидарность" идёт в парламент Украины, чтобы подтвердить курс на евроатлантическую интеграцию, заявляет ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил, чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, чтобы никто не остановил нас на полдороге в Евросоюз и НАТО, чтобы раскрученный нами маховик европейской и евроатлантической интеграции точно не остановили ни внешние силы, ни внутренняя пятая колонна", - сказал Порошенко на съезде партии в воскресенье.
Он подчеркнул, что "Европейская солидарность" идёт в парламент не за должностями, а для того, чтобы отстаивать свою стратегию, защищать свои идеи и принципы.
На съезде уже представили некоторых кандидатов, которые войдут в список: председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский.
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от армянской пули
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 19 раз - Минобороны Азербайджана
"Белнефтехим" подтверждает частичное возобновление транзита по "Дружбе" чистой нефти из РФ в Польшу
Российская нефть по МН "Дружба" начала поступать в Польшу через Белоруссию
Более 19 тыс. участников ПМЭФ из 145 стран подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн руб
Летевший из Петербурга в Алматы самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в московском аэропорту
После ДТП в Сочи госпитализированы 23 человека - Минздрав края
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) выпустил премиальную карту Black Edition
В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви