Действующий премьер Молдавии призывает президента Додона уйти в отставку

Действующий премьер-министр Молдавии Павел Филип призвал президента Игоря Додона подать в отставку.

Он заявил об этом на брифинге в воскресенье после того, как в качестве и.о. президента подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

Филип объяснил это тем, что Додон отказался подписать указ о роспуске парламента и поддержал действия парламента, который Конституционный суд признал незаконным.

"Кажется, для президента стало традицией уже нарушать Конституцию. Мы видели, что он предал интересы своей страны и народ. Он готов служить другому государству. Игорь Додон не имеет морального права оставаться на посту президента. Я призываю его также подать в отставку, чтобы провести и досрочные выборы президента", - заявил действующий премьер.

По его словам, в настоящее время в Молдавии власть не принадлежит ни одной из партий.

"Мандат парламента завершен. Из-за амбиций и безответственности лидеров партий, которые не могли поделить должности, нынешний парламент распущен. Мы все должны идти на суд народа, чтобы граждане смогли избрать новый парламент", - подчеркнул Филип.

В воскресенье Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Додона и назначил Филипа и.о. главы государства. Такое решение КС принял в воскресенье утром по запросу группы депутатов от Демпартии.

Также в воскресенье действующий парламент Молдавии принял заявление, в котором признал вне закона бывшее правительство страны.