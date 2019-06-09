Предвыборный съезд Батькивщины пройдет в Киеве 4 июня

Съезд Всеукраинского объединения "Батькивщина" состоится в понедельник в Киеве.
"Повестка дня съезда - участие партии во внеочередных парламентских выборах", - сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии.
Ожидается, что съезд утвердит список кандидатов в народные депутаты от "Батькивщины".
Форум пройдёт в партийном офисе в Киеве.
Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
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