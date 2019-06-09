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СНГ 09.06.2019 19:28

Предвыборный съезд Батькивщины пройдет в Киеве 4 июня

Съезд Всеукраинского объединения "Батькивщина" состоится в понедельник в Киеве.

"Повестка дня съезда - участие партии во внеочередных парламентских выборах", - сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии.

Ожидается, что съезд утвердит список кандидатов в народные депутаты от "Батькивщины".

Форум пройдёт в партийном офисе в Киеве.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, БАТЬКИВЩИНА, СЪЕЗД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]