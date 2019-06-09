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Происшествия 09.06.2019 13:17

Медикам удалось спасти девочку, которую сначала посчитали погибшей в бассейне в подмосковном лагере

Подмосковные медики вернули к жизни девочку, о которой сообщалась, что она утонула во время соревнований в бассейне детского лагеря.

"Проведенные мероприятия позволили стабилизировать состояние ребенка. Девочка выжила", - сказал в воскресенье "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что девочка 11 лет утонула на соревнованиях по плаванию в детском лагере в Подмосковье.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка в центральную районную больницу.

В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой "Интерфаксу" обещали проверить информацию о данном инциденте.

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Тэги: РОССИЯ, ДЕВОЧКА, МЕДИКИ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]