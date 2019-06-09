Число подписавших петицию за освобождение Голунова превысило 100 тысяч человек

Более 100 тысяч человек подписали петицию на портале "Change.org" с требованием освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

По данным на 13:00 9 июня, на сайте ресурса число подписавших петицию составляет 100 431 человек.

В то же время, более 6 тысяч подписей поставили журналисты под опубликованным Профсоюзом журналистов и работников СМИ открытым письмом с требованием освободить Голунова. На сайте Профсоюза на данный момент 6284 подписи.

Среди подписавшихся журналист "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, шеф бюро The Economist Ной Снайдер, заместитель главного редактора RTVi Катерина Котрикадзе, а также студенты и преподаватели журфака МГУ и Высшей школы экономики.

Авторы письма расценивают задержание Голунова как провокацию. Также они требуют "немедленно освободить Ивана и предоставить все материалы полиции и следствия журналистам".

"Дела против Ивана Голунова вообще не должно быть. Мы сможем говорить о победе только тогда, когда Иван будет свободен, дело прекращено, а все те, кто его фальсифицировал, окажутся на скамье подсудимых", - написала Фельгенгауэр в своем "Телеграм-канале" в воскресенье.

Фельгенгауэр призвала людей "разной степени влиятельности" продолжать помогать по делу Голунова и расширять расследование Голунова по похоронному бизнесу.

Профсоюз журналистов и работников СМИ был зарегистрирован в министерстве юстиции РФ в ноябре 2017 года. Сейчас в нем состоит около 480 человек со всей России.

В субботу Никулинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия заключить Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать следствия, "если оно будет играть по честным правилам игры".