Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков корреспондент "Медузы" Иван Голунов находился в разработке с марта нынешнего года, заявил оперативник, проводивший соответствующие мероприятия в отношении журналиста.
"Известно было только имя - Иван и номер мобильного телефона", - заявил оперуполномоченный в интервью "России-24" (ВГТРК), которого телеканал представил как "начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО".
По его информации, данное лицо осуществляло сбыт наркотических средств синтетического происхождения на территории Москвы, в частности в Западном округе. "В основном, значит, в ночных клубах", - уточнил полицейский.
Интервью с ним было записано со спины, его имя телеканал не назвал.
По словам оперативника, отмечается в сюжете, "Голунов попал в разработку полицейских еще в начале марта этого года".
"Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает у нас иностранные государства, вылетает в Ригу, то есть страны ближнего зарубежья, в связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства, предназначенные для сбыты, он может перемещать из этих иностранных государств", - добавил полицейский.
Накануне адвокат журналиста Дмитрий Джулай, отвечая на вопрос "Интерфакса", действительно ли Голунов находился в "разработке" продолжительное время, пояснил, что не может пока прокомментировать это, поскольку сторона защиты в достаточном объеме не изучила материалы уголовного дела.
Как сообщалось, в минувшую субботу Никулинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия заключить Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.
Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.
По версии следствия, журналист "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу, 8 июня, ему было предъявлено обвинение.
Журналист заявляет, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать со следствием, "если оно будет придерживаться честных правил игры".
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