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Дальнее зарубежье 09.06.2019 19:48

Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в 2020 году - МВФ

В 2020 году мировой ВВП может сократиться на 0,5% или на $455 млрд в результате торговых войн, которые ведут США с Китаем и другими странами мира, заявил Международный валютный фонд (МВФ).

"Принципиальная угроза проистекает от продолжающейся напряженности в торговле", - говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Она добавила, что американо-китайская война тарифов может "оставить серьезную вмятину" на мировой экономике.

В заявлении отмечается, что необходимы "решительные меры", которые помогут предотвратить скатывание мировой экономики к новому кризису.

Лагард принимала участие в двухдневном совещании министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки" в японской Фукуоке.

В итоговом заявлении совещания отмечается: "Наиболее важным является то, что напряженность в торговле и в области геополитики становится все более серьезной", а также указывается, что участники "готовы принять дальнейшие меры" в случае необходимости".

При этом, как сообщают информированные источники, последняя формулировка была смягчена по настоянию американской стороны, изначально она звучала как существующая "настоятельная необходимость урегулирования торговых трений".

Тем не менее, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не согласен с выводами, содержащимися в итоговом заявлении и заявлении Лагард.

"Ясно, что наблюдается замедление экономики в Европе, замедление в Китае, замедление в других районах мира. Я не думаю, что это - следствие напряженности в торговых отношениях. Это замедление началось еще в прошлом году", - сказал Мнучин журналистам.

Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны провести встречу на саммите "двадцатки", который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

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Тэги: МИР, G20, ВВП, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]