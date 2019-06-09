В первую пятерку избирательного списка партии "Слуга народа" вошли лидер партии Дмитрий Разумков, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, советника президента Владимира Зеленского Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт команды Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко.
"Итак, первая двадцатка... Разумков Дмитрий Александрович, глава партии "Слуга народа". Стефанчук Руслан Алексеевич, доктор юридических наук, представитель президента в Верховной Раде, главный идеолог нашей партии. Венедиктова Ирина Валентиновна, доктор юридических наук, эксперт "Зе.Команды" по вопросам реформы судебной системы. Арахамия Давид Георгиевич, предприниматель, волонтер. Янченко Галина Игоревна, эксперт по вопросам антикоррупционной политики", - объявил со сцены ведущий съезда партии в воскресенье в Киеве.
"Федоров Михаил Альтбертович, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа", советник президента по вопросам диджитал и инноваций... Корниенко Александр Сергеевич, руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа". Красносельская Анастасия Олеговна, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству. Ткаченко Александр Владиславович - всемирно известный медиаменеджер. Беленюк Жан Венсанович - борец греко-римского стиля, чемпион мира", - зачитал ведущий вторую пятерку списка.
Во вторую десятку списка партии вошли эксперт по вопросам образования Сергей Бабак, кандидат экономических наук Владислав Криклий, эксперт в области девелопмента и строительства Елена Шуляк, общественный и политический деятель, правозащитник Дмитрий Наталуха, кинопродюсер Елизавета Ясько, эксперт в области топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель, эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус, эксперт в области медицины, врач Михаил Радуцкий, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский и эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниил Гетманцев.
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