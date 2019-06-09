Ростуризм призвал сограждан быть готовыми к проверкам мобильных телефонов в Китае

Ростуризм напомнил россиянам, собирающимся в поездки в КНР, об ужесточении контроля на границе, в том числе о проверках мобильных телефонов.

"При въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа Генконсульства России в Гуанчжоу, миграционные власти в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда предпринимают соответствующие меры выборочного контроля, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, а именно: видео- и фотоматериалов, электронных документов, переписки в программах быстрого обмена сообщений (Wechat, WhatsUp, Viber и других)", - сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что в случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, компетентные органы страны могут принять решение о запрете въезда на территорию страны. В этом случае человек, в отношении которого принято такое решение, препровождается в специальное помещение, доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании запрещается. Питание предоставляется однократно. Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия.

"В этой связи просим туристов безусловно соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе. В случае отказа во въезде просим информировать Генеральное консульство об обстоятельствах случившегося", - отмечает пресс-служба.