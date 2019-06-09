Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 09.06.2019 20:37

Ростуризм призвал сограждан быть готовыми к проверкам мобильных телефонов в Китае

Ростуризм напомнил россиянам, собирающимся в поездки в КНР, об ужесточении контроля на границе, в том числе о проверках мобильных телефонов.

"При въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа Генконсульства России в Гуанчжоу, миграционные власти в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда предпринимают соответствующие меры выборочного контроля, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, а именно: видео- и фотоматериалов, электронных документов, переписки в программах быстрого обмена сообщений (Wechat, WhatsUp, Viber и других)", - сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что в случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, компетентные органы страны могут принять решение о запрете въезда на территорию страны. В этом случае человек, в отношении которого принято такое решение, препровождается в специальное помещение, доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании запрещается. Питание предоставляется однократно. Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия.

"В этой связи просим туристов безусловно соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе. В случае отказа во въезде просим информировать Генеральное консульство об обстоятельствах случившегося", - отмечает пресс-служба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ГРАНИЦА, ПРОВЕРКИ


Похожие новости


Иран привержен СВПД- Лавров Путин и Си Цзиньпин согласны, что судьбу Венесуэлы может определять только ее народ - Песков Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились обменом подарками Путин и Си Цзиньпин заявили, что дорожат своей дружбой Путин прибыл в Пекин, где выступит на форуме "Один пояс - один путь", намечена беседа с президентом Азербайджана Трамп хотел бы договориться с Россией и КНР о сокращении трат на вооружение

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]