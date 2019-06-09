Сторонники Демпартии Молдавии собрались на митинг в центре Кишинева

Демократическая партия Молдавии проводит в воскресенье митинг в центре Кишинева.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в нем принимают участие несколько тысяч человек, которые организованно приехали на автобусах со всех районов республики.

"Мы собрались здесь, чтобы отстоять демократию, защитить государственную власть от узурпаторов и предателей народа! Вы видели, что президент Игорь Додон готов предать интересы страны и народа! Он не достоин занимать пост президента и должен немедленно подать в отставку!", - заявил лидер ДПМ Влад Плахотнюк.

Он подчеркнул, что нынешний парламент распущен, так как "он не оправдал ожидания граждан".

"Избранные в этом парламенте депутаты пришли не работать в интересах народа, а любоваться собой и делать селфи в парламенте. Они три месяца делили должности и получали зарплату ни за что. Эти политики до того, как стать депутатами, даже не работали и не получали зарплату. Они только для этого пришли в парламент. Долой!", - призвал лидер ДПМ.

Он приветствовал решение председателя парламентской Фракции Демпартии Павла Филипа, который в качестве и.о.президента подписал указ о роспуске парламента.

"Мы пойдем на выборы, которые назначены на 6 сентября, и получим доверие народа. Потому что, только Демпартия работает на благо народа и в его интересах!", - заявил Плахотнюк.

В свою очередь, Филип заявил, что "Демпартия не хотела досрочных выборов, но вынуждена была пойти на это, так как в нынешнем парламенте не с кем работать".

"Демпартия будет выполнять свои обязательства перед гражданами, мы готовы идти на выборы. Нам не стыдно смотреть людям в глаза! Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды, которая достойно работает на благо граждан! Сейчас власть не принадлежит никому, ни одной партии. Назначены выборы, сейчас только народ имеет право решать, кому доверит управление страной", - сказал Филип.

Полиция обеспечивает порядок на манифестации. Демпартия еще на прошлой неделе зарезервировала площадь для проведения массовых манифестаций в период с 5 по 9 июня. В предыдущие дни манифестаций не было. Организаторы заявили, что в манифестации примут участие до 50 тыс. человек.