"Газпром" (MOEX:GAZP) обсуждает с китайской стороной увеличение поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" еще на 6 млрд кубометров газа в год, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Речь идет о 6 млрд дополнительно кубометров газа в год", - сказал глава "Газпрома" в интервью передаче "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Коммерческие поставки газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" должны начаться 1 декабря 2019 года. Через пять лет периода наращивания поставок они должны выйти на уровень 38 млрд кубометров газа в год.