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ТЭК 09.06.2019 21:00

Газпром обсуждает увеличение поставок по "Силе Сибири" на 6 млрд куб. м газа в год

"Газпром" (MOEX:GAZP) обсуждает с китайской стороной увеличение поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" еще на 6 млрд кубометров газа в год, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Речь идет о 6 млрд дополнительно кубометров газа в год", - сказал глава "Газпрома" в интервью передаче "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Коммерческие поставки газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" должны начаться 1 декабря 2019 года. Через пять лет периода наращивания поставок они должны выйти на уровень 38 млрд кубометров газа в год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ГАЗПРОМ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]