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Происшествия 09.06.2019 17:53

Летевший из Петербурга в Алматы самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в московском аэропорту

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург - Алматы, по технической причине выполнил вынужденную посадку в одном из аэропортов Москвы в воскресенье в 16:23 по алматинскому времени (13:23 мск), сообщил департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

"В процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе N1. В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту", - говорится в распространенном сообщении.

В компании отметили, что посадка самолета прошла в штатном режиме.

"Инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту. В настоящее время пассажиры находятся в терминале", - отметили в ведомстве.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, МОСКВА, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]