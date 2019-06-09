Летевший из Петербурга в Алматы самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в московском аэропорту

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург - Алматы, по технической причине выполнил вынужденную посадку в одном из аэропортов Москвы в воскресенье в 16:23 по алматинскому времени (13:23 мск), сообщил департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.
"В процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе N1. В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту", - говорится в распространенном сообщении.
В компании отметили, что посадка самолета прошла в штатном режиме.
"Инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту. В настоящее время пассажиры находятся в терминале", - отметили в ведомстве.
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