Трамп примет решение о расширении списка китайских товаров, облагаемых пошлинами, после встречи с Си Цзиньпином - глава Минфина США

Президент США Дональд Трамп примет решение о том, вводить ли тарифы на новую группу китайских товаров после того, как встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.
"Нам необходимо посмотреть на действия, и президенту Трампу надо убедиться в том, что мы двигаемся в правильном направлении к заключению соглашения. Президент примет решение после встречи (с Си Цзиньпином - ИФ)", - сказал Мнучин в интервью телеканалу CNBC в воскресенье.
Ранее он сообщил, что встречу планируется провести на "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня.
Министр отметил: "Если у Китая есть желание продвигаться вперед к соглашению, то и мы готовы к тому же выработанных нами условиях. Если Китай не захочет продвигаться, то президент Трамп с удовольствием пойдет вперед по пути введения тарифов, чтобы сбалансировать отношения".
В мае Трамп, несмотря на проходящий в то время раунд двухсторонних переговоров с Китаем по торговым разногласиям, поднял тарифы на импортируемые из КНР товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание готовиться к введению пошлин на товары стоимостью еще в $300 млрд.
США и Китай взаимно возлагают вину за срыв торговых переговоров и отсутствие соглашения друг на друга.
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