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Дальнее зарубежье 09.06.2019 17:58

Трамп примет решение о расширении списка китайских товаров, облагаемых пошлинами, после встречи с Си Цзиньпином - глава Минфина США

Президент США Дональд Трамп примет решение о том, вводить ли тарифы на новую группу китайских товаров после того, как встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Нам необходимо посмотреть на действия, и президенту Трампу надо убедиться в том, что мы двигаемся в правильном направлении к заключению соглашения. Президент примет решение после встречи (с Си Цзиньпином - ИФ)", - сказал Мнучин в интервью телеканалу CNBC в воскресенье.

Ранее он сообщил, что встречу планируется провести на "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Министр отметил: "Если у Китая есть желание продвигаться вперед к соглашению, то и мы готовы к тому же выработанных нами условиях. Если Китай не захочет продвигаться, то президент Трамп с удовольствием пойдет вперед по пути введения тарифов, чтобы сбалансировать отношения".

В мае Трамп, несмотря на проходящий в то время раунд двухсторонних переговоров с Китаем по торговым разногласиям, поднял тарифы на импортируемые из КНР товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание готовиться к введению пошлин на товары стоимостью еще в $300 млрд.

США и Китай взаимно возлагают вину за срыв торговых переговоров и отсутствие соглашения друг на друга.

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Тэги: США, МИНФИН, КИТАЙ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]