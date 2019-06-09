Российские легкоатлеты выступят на ОИ-2020, если к ОКР не будут применены санкции - ИААФ

Вопрос об участии российских легкоатлетов в летней Олимпиаде 2020 года в Токио будет решен положительно, если к Олимпийскому комитету России не будут применены никакие санкции, заявила пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл на пресс-конференции в Монако в воскресенье.

"Если перед Токио Олимпийский комитет России не будет поражен в правах, то российские легкоатлеты выступят в Токио в составе своей команды", - сказала Дрок-Дойл.

Она также отметила: "ОКР будет обсуждать вопрос по российскому флагу с Международным олимпийским комитетом. Это его прерогатива".

При этом пресс-атташе ИААФ подчеркнула, что на Европейских играх в Минске (21- 30 июня) выступят только те российские легкоатлеты, которые получили доступ к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее в воскресенье глава группы ИААФ по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен сообщил, что ИААФ решил продлить отстранение ВФЛА. "Совет решил продлить отстранение ВФЛА. Мы рекомендовали это Совету, и Совет дал свое согласие", - сказал Андерсен.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в 2015 году на фоне допингового скандала.