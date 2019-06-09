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Регион 09.06.2019 21:49

Минобороны Ирана представил новую систему ПВО

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами представил в воскресенье новую современную систему ПВО Khordad-15 иранской разработки, способную поражать различные цели с помощью ракет Sayyad-3, сообщило иранское информагентство Tasnim.

Эта система может обнаруживать до шести различных целей одновременно, включая военные самолеты и беспилотники в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров.

Система рассчитана на уничтожение объектов противника на высоте до 27 км и в радиусе 75 км, отметил министр.

По его словам, новая система также может обнаруживать цели-невидимки в радиусе 85 километров и поражать их в радиусе 45 километров.

Благодаря высокой степени мобильности Khordad-15 может быть развернута и готова к действию в течение пяти минут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПВО, СИСТЕМА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]