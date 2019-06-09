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Карабахский конфликт 09.06.2019 19:09

Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от армянской пули

Военнослужащий Азербайджанской армии погиб в воскресенье в результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. 9 июня в результате выстрела, произведенного противником в направлении Тертерского района фронта, погиб военнослужащий Азербайджанской армии Халилов Эльшан», - сказано в сообщении.

Оборонное ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким шехида.

Р.Бабаев

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Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]