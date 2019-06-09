Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от армянской пули

Военнослужащий Азербайджанской армии погиб в воскресенье в результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. 9 июня в результате выстрела, произведенного противником в направлении Тертерского района фронта, погиб военнослужащий Азербайджанской армии Халилов Эльшан», - сказано в сообщении.
Оборонное ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким шехида.
Р.Бабаев
"Белнефтехим" подтверждает частичное возобновление транзита по "Дружбе" чистой нефти из РФ в Польшу
Российская нефть по МН "Дружба" начала поступать в Польшу через Белоруссию
Более 19 тыс. участников ПМЭФ из 145 стран подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн руб
Летевший из Петербурга в Алматы самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в московском аэропорту
После ДТП в Сочи госпитализированы 23 человека - Минздрав края
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
Партия "Слуга народа" определилась с первой двадцаткой списка на выборах в украинскую Раду
Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в 2020 году - МВФ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) выпустил премиальную карту Black Edition
В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви