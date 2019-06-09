Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от армянской пули

Военнослужащий Азербайджанской армии погиб в воскресенье в результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. 9 июня в результате выстрела, произведенного противником в направлении Тертерского района фронта, погиб военнослужащий Азербайджанской армии Халилов Эльшан», - сказано в сообщении.

Оборонное ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким шехида.

Р.Бабаев