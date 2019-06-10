Китайская газета обвинила иностранные силы в попытках дестабилизации положения в Гонконге

Определенные зарубежные силы пытаются путем поддержки протестных выступлений в Гонконге посеять хаос в этом специальном административном районе (САР) Китая, пишет в понедельник англоязычная китайская газета China Daily.
В Гонконге проходят массовые акции протеста против принятия законопроекта об экстрадиции, который позволит отправлять на материк для судебного разбирательства в соответствии с законами КНР подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.
"К сожалению, некоторые жители Гонконга были обмануты оппозиционным лагерем и их иностранными союзниками, поддержавшими кампанию против экстрадиции", - отметила газета. В редакционной статье издания говорится: "Эти люди не смогли понять, что оппозиционный лагерь использует их просто в качестве пешек в своих маневрах, чтобы пожинать политические выгоды, нанося ущерб авторитету и репутации администрации САР".
Газета подчеркнула: "Некоторые иностранные силы, пытаясь посеять хаос в Гонконге, используют протесты для того, чтобы продвигать собственную стратегию и вредить Китаю".
China Daily поясняет, что принятие законопроекта "укрепит верховенство права в Гонконге и обеспечит справедливость".
Глава администрации САР Кэрри Лам, которую западные наблюдатели считают лояльной политике Пекина, сообщила в понедельник журналистам, что, несмотря на протесты, законодательное собрание в понедельник рассмотрит законопроект.
"Это очень важный законодательный акт, который будет способствовать сохранению справедливости и обеспечению выполнения Гонконгом своих международных обязательств в отношении трансграничных и транснациональных преступлений", - заявила она.
В понедельник здание законодательного собрания оцеплено силами полиции.
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