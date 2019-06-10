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Регион 10.06.2019 09:20

На промежуточных выборах в парламент Грузии победил кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Ладо Кахадзе

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Ладо Кахадзе победил в воскресенье во втором туре промежуточных парламентских выборах в Мтацминдском избирательном округе в Тбилиси.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, Кахадзе получил более 60% голосов, а его соперник, кандидат от оппозиционной партии "Свободные демократы" адвокат Шалва Шавгулидзе, - около 40% голосов избирателей.

Промежуточные выборы в парламент были назначены в связи с освободившимся депутатским мандатом, который принадлежал победившей на президентских выборах Саломе Зурабишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРЛАМЕНТ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]