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Дальнее зарубежье 10.06.2019 09:12

Один человек погиб и шестеро ранены в результате падения крана на пятиэтажный дом в США

В результате падения строительного крана на пятиэтажный многоквартирный дом в американском городе Даллас (штат Техас) один человек погиб и по меньшей мере шесть получили ранения, сообщает Associated Press.

По словам представителя пожарной службы города Джейсона Эванса, погибла женщина, находившаяся на момент инцидента внутри здания. Еще два человека находятся в критическом состоянии. Состояние троих оценивается как тяжелое, один получил незначительные травмы.

Собеседник агентства уточнил, что пока рано говорить о точном количестве пострадавших.

Отмечается, что спасатели были вызваны на место события около 14:00 после того, как Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о сильной грозе, надвигающейся на город, а также ветрах до 113 км/час.

Эванс подчеркнул, что точная причина падения крана неизвестна, но есть "большая вероятность", что ветер "сыграл определенную роль в обрушении".

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Тэги: США, КРАН, ПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]