Два человека погибли и пятеро ранены во время протестов на Гаити

Два человека погибли и пять получили ранения во время протестов, охвативших столицу Гаити и еще несколько городов страны, сообщает Associated Press.
Как рассказал агентству представитель полиции Майкл-Анж Юнес, два человека были убиты, четыре получили огнестрельные ранения в ходе протестов, охвативших столицу Порт-о-Пренс.
При этом он не уточнил, кто именно применил оружие.
Кроме того, в ходе столкновений брошенным камнем также был ранен полицейский.
Протестующие подожгли две полицейские машины и два здания. Полиция воздвигла баррикады возле президентского дворца и применила слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов.
Аналогичные акции протеста прошли в гаитянских городах Жакмель, Кап-Аитьен, Сен-Марк и Гонаив. Демонстранты, представляющие самые разные слои общества, требуют отставки президента Жовенеля Моиза.
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