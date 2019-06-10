Два человека погибли и пятеро ранены во время протестов на Гаити

Два человека погибли и пять получили ранения во время протестов, охвативших столицу Гаити и еще несколько городов страны, сообщает Associated Press.

Как рассказал агентству представитель полиции Майкл-Анж Юнес, два человека были убиты, четыре получили огнестрельные ранения в ходе протестов, охвативших столицу Порт-о-Пренс.

При этом он не уточнил, кто именно применил оружие.

Кроме того, в ходе столкновений брошенным камнем также был ранен полицейский.

Протестующие подожгли две полицейские машины и два здания. Полиция воздвигла баррикады возле президентского дворца и применила слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов.

Аналогичные акции протеста прошли в гаитянских городах Жакмель, Кап-Аитьен, Сен-Марк и Гонаив. Демонстранты, представляющие самые разные слои общества, требуют отставки президента Жовенеля Моиза.