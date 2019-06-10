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Дальнее зарубежье 10.06.2019 09:16

Два человека погибли и пятеро ранены во время протестов на Гаити

Два человека погибли и пять получили ранения во время протестов, охвативших столицу Гаити и еще несколько городов страны, сообщает Associated Press.

Как рассказал агентству представитель полиции Майкл-Анж Юнес, два человека были убиты, четыре получили огнестрельные ранения в ходе протестов, охвативших столицу Порт-о-Пренс.

При этом он не уточнил, кто именно применил оружие.

Кроме того, в ходе столкновений брошенным камнем также был ранен полицейский.

Протестующие подожгли две полицейские машины и два здания. Полиция воздвигла баррикады возле президентского дворца и применила слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов.

Аналогичные акции протеста прошли в гаитянских городах Жакмель, Кап-Аитьен, Сен-Марк и Гонаив. Демонстранты, представляющие самые разные слои общества, требуют отставки президента Жовенеля Моиза.

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Тэги: ГАИТИ, ПРОТЕСТЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]