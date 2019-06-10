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Дальнее зарубежье 10.06.2019 09:48

Лидером эстонских консерваторов избран глава МВД Хельме

В Эстонии на состоявшемся в воскресенье съезде Консервативной народной партии (EKRE) председателем политической организации вновь избран министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme).

Как подчеркнул в своей речи Хельме, "EKRE является партией с самым быстрорастущим членским составом, которая обеспечила себе стабильную поддержку избирателей на уровне 18-20 процентов".

Так, на прошедших 3 марта парламентских выборах консерваторы смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза по сравнению с предыдущими выборами 2015 года: с 7 до 19 мандатов из 101. Партия провела в Европарламент одного депутата из шести, отведенных Эстонии, ей принадлежит треть портфелей в нынешнем правительстве.

В обществе она позиционируется как националистическая, евроскептическая, русофобная и антироссийская, ксенофобная и гомофобная партия. В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью в народе.

На съезде одной из главных задач партийцы поставили борьбу с нелегальной миграцией и призвали принять общественное соглашение для ограничения иммиграции и сохранения национального своеобразия Эстонии.

"Мы ждем от правительства заявления о выходе Эстонии из соглашения ООН по миграции, дающего зеленый свет иммиграции. Эстония должна оставаться национальным домом для эстонцев и не должна превратиться в чисто географическое понятие, переполненное иммигрантами", - говорится в принятом заявлении.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, ЛИДЕР, ИЗБРАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]