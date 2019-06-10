Лидером эстонских консерваторов избран глава МВД Хельме

В Эстонии на состоявшемся в воскресенье съезде Консервативной народной партии (EKRE) председателем политической организации вновь избран министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme).

Как подчеркнул в своей речи Хельме, "EKRE является партией с самым быстрорастущим членским составом, которая обеспечила себе стабильную поддержку избирателей на уровне 18-20 процентов".

Так, на прошедших 3 марта парламентских выборах консерваторы смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза по сравнению с предыдущими выборами 2015 года: с 7 до 19 мандатов из 101. Партия провела в Европарламент одного депутата из шести, отведенных Эстонии, ей принадлежит треть портфелей в нынешнем правительстве.

В обществе она позиционируется как националистическая, евроскептическая, русофобная и антироссийская, ксенофобная и гомофобная партия. В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью в народе.

На съезде одной из главных задач партийцы поставили борьбу с нелегальной миграцией и призвали принять общественное соглашение для ограничения иммиграции и сохранения национального своеобразия Эстонии.

"Мы ждем от правительства заявления о выходе Эстонии из соглашения ООН по миграции, дающего зеленый свет иммиграции. Эстония должна оставаться национальным домом для эстонцев и не должна превратиться в чисто географическое понятие, переполненное иммигрантами", - говорится в принятом заявлении.