Президент Армении пригласил Лукашенко в Ереван

Президент Армении Армен Саркисян рассчитывает на развитие двусторонних отношений с Белоруссией и приглашает белорусского лидера Александра Лукашенко в Ереван с официальным визитом.

"Есть будущее (в двусторонних отношениях - ИФ), я хотел бы видеть президента Беларуси моим гостем в Армении с официальным визитом", - сказал Саркисян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Я очень хотел бы поговорить детально о возможных направлениях сотрудничества в двух-трех областях. Это пищевая безопасность, область новых технологий и искусственного интеллекта. Буду очень рад нашему диалогу, который должен дать хороший результат", - добавил президент Армении.