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Дальнее зарубежье 10.06.2019 10:02

Президент Армении пригласил Лукашенко в Ереван

Президент Армении Армен Саркисян рассчитывает на развитие двусторонних отношений с Белоруссией и приглашает белорусского лидера Александра Лукашенко в Ереван с официальным визитом.

"Есть будущее (в двусторонних отношениях - ИФ), я хотел бы видеть президента Беларуси моим гостем в Армении с официальным визитом", - сказал Саркисян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Я очень хотел бы поговорить детально о возможных направлениях сотрудничества в двух-трех областях. Это пищевая безопасность, область новых технологий и искусственного интеллекта. Буду очень рад нашему диалогу, который должен дать хороший результат", - добавил президент Армении.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]