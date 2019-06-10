Миссия ШОС не выявила вбросов бюллетеней и перебоев в работе связи в день выборов в Казахстане - генсек организации

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не зафиксировала каких-либо значительных нарушений на избирательных участках, а также перебоев в работе сотовой связи и социальных сетей в минувшее воскресенье на выборах президента Казахстана.
"Те заявления о том, что перекрывали сети, они недостоверные. Я лично сам могу заявить об этом", - сказал глава миссии ШОС, генсек организации Владимир Норов журналистам в понедельник.
Он уточнил, что фактов вброса бюллетеней наблюдатели также не выявили.
"Мы посетили около 760 участков. Могу сказать, что мы ни одного факта вброса не видели", - сказал Норов.
"Мы видели в социальных сетях видео (...), показывают только первые два протокола и дно урны. Если нарушения и фиксировали, то должны их делать убедительно. Ни стоящих людей рядом, ни самой избирательной комнаты нет", - добавил глава миссии.
Ранее сообщалось, что в столице Казахстана Нур-Султане и в Алматы в день выборов с перебоями работали сотовая связь и интернет, периодически ограничивался доступ в социальные сети.
Генеральная прокуратура Казахстана заявила о 19 нарушениях выборного законодательства, выявленных в ходе президентских выборов. По фактам возбуждено 18 административных дел. В частности, были зафиксированы факты выдачи нескольких бюллетеней одному избирателю, факты голосования два и более раза или за другого избирателя.
В воскресенье в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента, на которых за пост главы государства боролись семь кандидатов.
По предварительным данным ЦИК, явка избирателей на выборах составила 77,4%.
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