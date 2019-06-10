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Дальнее зарубежье 10.06.2019 10:14

КНДР считает, что отношения между США и Южной Кореей испытывают трудности

Северная Корея считает, что отношения между Сеулом и Вашингтоном не так хороши, как заявляют представители двух стран.

"Власти США и Южной Кореи трубят о "более крепком, чем когда-либо, американо-корейском союзе", но, если мы посмотрим вглубь, их отношения не кажутся такими комфортными", - отмечает северокорейский сайт Meari в своей публикации.

По мнению авторов статьи, США "оказывают давление на власти" Южной Кореи в вопросе отношений с Пхеньяном и "прямо игнорируют" мнение Сеула.

"В конце концов, основная причина конфликта и трений между США и Южной Кореей, которые недавно вышли на поверхность, заключается в одностороннем и бандитском поведении США", - говорится в статье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, США, ЮЖКОРЕЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]