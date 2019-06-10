КНДР считает, что отношения между США и Южной Кореей испытывают трудности

Северная Корея считает, что отношения между Сеулом и Вашингтоном не так хороши, как заявляют представители двух стран.

"Власти США и Южной Кореи трубят о "более крепком, чем когда-либо, американо-корейском союзе", но, если мы посмотрим вглубь, их отношения не кажутся такими комфортными", - отмечает северокорейский сайт Meari в своей публикации.

По мнению авторов статьи, США "оказывают давление на власти" Южной Кореи в вопросе отношений с Пхеньяном и "прямо игнорируют" мнение Сеула.

"В конце концов, основная причина конфликта и трений между США и Южной Кореей, которые недавно вышли на поверхность, заключается в одностороннем и бандитском поведении США", - говорится в статье.