Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Нур Отан", действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев после оглашения результатов exit poll поблагодарил соотечественников за оказанное ему доверие, говорится в сообщении, размещенном на сайте кандидата.
"Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела, эта была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос. Впереди у нас очень большая работа", - заявил Токаев, заслушав результаты exit poll вместе со своим штабом в центральном аппарате партии "Нур Отан" в ночь на понедельник.
Он поблагодарил членов республиканского общественного штаба, активистов и сторонников партии за проделанную в электоральный период работу, отметив масштабность и технологичность проведенной кампании.
"Вы заметили, что ситуация в стране изменилась, так же, как и ситуация во всем мире. Мы стали объектом влияния международных турбулентных процессов. Казахстан, будучи частью мирового сообщества, ощущает на себе то, что происходит за его пределами. Мы должны быть вместе, чтобы работать на будущее Казахстана", - отметил Токаев.
Выступая перед сторонниками, Токаев сказал: "Первый президент Казахстана - елбасы (лидер нации - ИФ-К) Нурсултан Назарбаев построил сильное многонациональное государство, известное во всем мире. Наша задача состоит в том, чтобы сохранить все достижения и идти вперед по пути прогресса и созидания".
В воскресенье в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента, на которых за пост главы государства боролись семь кандидатов.
По данным exit poll института "Общественное мнение", за Токаева проголосовали 70,13% избирателей. На втором месте - кандидат от национал-патриотического движения "Улт тагдыры" ("Судьба нации") Амиржан Косанов - 15,39%, на третьем - кандидат от партии "Ак Жол" Дания Еспаева - 5,32%.
Коммунист Жамбыл Ахметбеков набрал 3,86% голосов, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков - 3,03%, кандидат от федерации профсоюзов Амангельды Таспихов - 1,41%, писатель Садыбек Тугел замыкает итоги голосования с 0,86% голосов.
Не на много отличаются данные exit poll исследовательского центра "Молодежь": за Токаева проголосовали 69,94% избирателей.
По предварительным данным ЦИК, явка избирателей на выборах составила 77,4%.
Население Казахстана превышает 18,4 млн человек. При этом правом голосовать обладают 11 млн 947 тыс. 995 человек.
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