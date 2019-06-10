Пресс-релиз

10 июня в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» в Образовательном комплексе «Баку Модерн» состоится лекция-дискуссия, посвященная творчеству русского художника, мастера исторической и жанровой живописи Василия Поленова.

Начало – в 14:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



