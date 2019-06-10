Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 июня ЦБА установил 1,9223 манат/1EUR (7 июня - 1,9155 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 июня сохранил 0,0262 манат/1RUB.

Н.Аббасова