Убийство военнослужащего ВС Азербайджана со стороны армянских военных приведет к эскалации напряженности вокруг Карабаха – МИД

Убийство военнослужащего азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении направлено на подрыв переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Очередной кровавый акт, целенаправленно совершенный сторонниками войны и их покровителями в преддверье очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, служит подрыву переговорного процесса и эскалации напряженности», - отмечается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отмечает, что «вся ответственность за реализацию этого сценария лежит на Армении и ее руководстве».

Военнослужащий ВС Азербайджана Эльшан Халилов в воскресенье погиб в результате произведенного выстрела с армянской стороны в направлении Тертерского района карабахского фронта.

Ф.Исазаде