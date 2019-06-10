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Карабахский конфликт 10.06.2019 09:46

Убийство военнослужащего ВС Азербайджана со стороны армянских военных приведет к эскалации напряженности вокруг Карабаха – МИД

Убийство военнослужащего азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении направлено на подрыв переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Очередной кровавый акт, целенаправленно совершенный сторонниками войны и их покровителями в преддверье очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, служит подрыву переговорного процесса и эскалации напряженности», - отмечается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отмечает, что «вся ответственность за реализацию этого сценария лежит на Армении и ее руководстве».

Военнослужащий ВС Азербайджана Эльшан Халилов в воскресенье погиб в результате произведенного выстрела с армянской стороны в направлении Тертерского района карабахского фронта.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, СОЛДАТ, УБИЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]