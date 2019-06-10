Бакметрополитен направит около 3 млн манатов на ремонт вагонов

ЗАО «Бакметрополитен» отобрал компанию для ремонта вагонов, а также поставщиков внешних элементов железнодорожного полотна, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Победителем открытого тендера на проведение работ по изменению внешнего вида вагонов метро, покрытие антикоррозийной краской, восстановление кузова, покраску, замену салонного освещения и модернизацию стало ООО «Neqliyyat Temir-techizat». С ней подписан контракт на сумму 2 млн 87,843 тыс. манатов.

Поставщиками внешних элементов железнодорожного полотна стали ООО «Azertranss» и ООО «VSP Komplekt». С «Azertranss» сумма подписанного контракта составила 243,932 тыс. манатов, с «VSP Komplekt» - $354 тыс.

Общая сумма трех подписанных контрактов оценивается в 2 млн 933,575 тыс. манатов.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций.

Б.Рустамбеков