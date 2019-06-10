Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 10.06.2019 09:50

Бакметрополитен направит около 3 млн манатов на ремонт вагонов

ЗАО «Бакметрополитен» отобрал компанию для ремонта вагонов, а также поставщиков внешних элементов железнодорожного полотна, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Победителем открытого тендера на проведение работ по изменению внешнего вида вагонов метро, покрытие антикоррозийной краской, восстановление кузова, покраску, замену салонного освещения и модернизацию стало ООО «Neqliyyat Temir-techizat». С ней подписан контракт на сумму 2 млн 87,843 тыс. манатов.

Поставщиками внешних элементов железнодорожного полотна стали ООО «Azertranss» и ООО «VSP Komplekt». С «Azertranss» сумма подписанного контракта составила 243,932 тыс. манатов, с «VSP Komplekt» - $354 тыс.

Общая сумма трех подписанных контрактов оценивается в 2 млн 933,575 тыс. манатов.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, ТЕНДЕР, КОНТРАКТЫ


Похожие новости


Бакметрополитен закупает систему вентиляции для новой линии метро

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]