Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 10.06.2019 10:02

Baki Konqres Merkezi отбирает страховщика обязательного страхования имущества

ООО «Baki Konqres Merkezi» («Бакинский конгресс центр») объявил тендер на отбор страховых услуг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Тендер проводится по одному лоту и включает обязательное страхование недвижимого имущества.

Госпошлина за участие в тендере составляет 300 манатов.

Предложения от страховых компаний будут приниматься до 14 августа. Тендерная процедура состоится 16 августа.

Контактное лицо – Эмин Рустамов, телефон: (050) 273-99-58.

Бакинский конгресс-центр был официально открыт президентом Ильхамом Алиевым в апреле 2015 года. В центре имеется 17 конференц-залов общей вместимостью более 2500 человек. Аудиторный зал вмещает 3500 человек.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВШЩИК, ИМУЩЕСТВО, ОТБОР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]