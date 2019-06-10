Baki Konqres Merkezi отбирает страховщика обязательного страхования имущества

ООО «Baki Konqres Merkezi» («Бакинский конгресс центр») объявил тендер на отбор страховых услуг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Тендер проводится по одному лоту и включает обязательное страхование недвижимого имущества.

Госпошлина за участие в тендере составляет 300 манатов.

Предложения от страховых компаний будут приниматься до 14 августа. Тендерная процедура состоится 16 августа.

Контактное лицо – Эмин Рустамов, телефон: (050) 273-99-58.

Бакинский конгресс-центр был официально открыт президентом Ильхамом Алиевым в апреле 2015 года. В центре имеется 17 конференц-залов общей вместимостью более 2500 человек. Аудиторный зал вмещает 3500 человек.

Б.Рустамбеков