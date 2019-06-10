Страховщики Азербайджана в январе-апреле сократили премии на 12%, выплаты - на 15%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-апреле 2019 года составили 265 млн 296,5 тыс. манатов, что на 12% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 176 млн 202,4 тыс. манатов (спад на 20,2%) или 66,4% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 72 млн 480,8 тыс. манатов (спад на 37,3%), по страхованию иному, чем жизнь - 103 млн 721,6 тыс. манатов (спад на 1,5%).

По обязательным видам страхования премии в январе-апреле 2019 года составили 89 млн 94,1 тыс. манатов (рост на 10,6%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по добровольному медицинскому страхованию (60,202 млн манатов), страхованию на дожитие (59,05 млн манатов) и ОСАГО (29,192 млн манатов).

За 4 месяца 2019 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 66 млн 651,2 тыс. манатов, что на 15,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 43 млн 346,3 тыс. манатов (спад на 23,9%) или 65% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 20 млн 970,5 тыс. манатов (спад на 32%), по страхованию иному, чем жизнь – 22 млн 375,8 тыс. манатов (спад на 14,4%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-апреле 2019 года составили 23 млн 304,9 тыс. манатов (рост на 8,1%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (20,536 млн манатов), ОСАГО (19,728 млн манатов) и добровольному медицинскому страхованию (17,102 млн манатов).

На начало апреля 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 22 страховые компании.

А.Азизов