Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 10.06.2019 10:20

Страховщики Азербайджана в январе-апреле сократили премии на 12%, выплаты - на 15%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-апреле 2019 года составили 265 млн 296,5 тыс. манатов, что на 12% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 176 млн 202,4 тыс. манатов (спад на 20,2%) или 66,4% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 72 млн 480,8 тыс. манатов (спад на 37,3%), по страхованию иному, чем жизнь - 103 млн 721,6 тыс. манатов (спад на 1,5%).

По обязательным видам страхования премии в январе-апреле 2019 года составили 89 млн 94,1 тыс. манатов (рост на 10,6%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по добровольному медицинскому страхованию (60,202 млн манатов), страхованию на дожитие (59,05 млн манатов) и ОСАГО (29,192 млн манатов).

За 4 месяца 2019 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 66 млн 651,2 тыс. манатов, что на 15,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 43 млн 346,3 тыс. манатов (спад на 23,9%) или 65% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 20 млн 970,5 тыс. манатов (спад на 32%), по страхованию иному, чем жизнь – 22 млн 375,8 тыс. манатов (спад на 14,4%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-апреле 2019 года составили 23 млн 304,9 тыс. манатов (рост на 8,1%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (20,536 млн манатов), ОСАГО (19,728 млн манатов) и добровольному медицинскому страхованию (17,102 млн манатов).

На начало апреля 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 22 страховые компании.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


Похожие новости


Страховщики Азербайджана в I квартале 2019г увеличили премии на 4%, сократили выплаты на 23% Страховщики Азербайджана в январе-феврале 2019г увеличили премии на 2%, сократили выплаты на 18% Страховщики Азербайджана в январе 2019г увеличили премии на 6,6%, сократили выплаты на 25% Страховщики Азербайджана в январе-апреле увеличили премии на 55%, выплаты – на 4% Страховщики Азербайджана в I квартале увеличили премии на 28% Страховщики Азербайджана в январе-феврале 2018г увеличили премии на 25%, сократили выплаты на 7%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]