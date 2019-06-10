Глава МИД Великобритании заявил, что ЕС готов возобновить переговоры об условиях Brexit с новым британским правительством

Евросоюз может рассмотреть вопрос о новых переговорах по условиям Brexit после формирования нового правительства Великобритании, заявил британский министр иностранных дел Джереми Хант.

Он сослался на состоявшуюся ранее беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Портсмуте в рамках торжеств по случаю открытия Второго фронта в годы Второй мировой войны.

"Она сказала, что, конечно, при новом британском премьере мы бы хотели рассмотреть любые решения, которые будут предложены", - заявил Хант в интервью телеканалу Sky News.

Глава британского МИД добавил: "Я абсолютно уверен, что если мы выберем правильный подход к этой проблеме, европейцы захотят провести переговоры по пакету мер (о выходе Великобритании из ЕС - ИФ)".

По словам Ханта, Меркель "сигнализировала" лидерам ЕС, что теперь они "могут быть открыты" для решения проблемы с границей между Ирландской Республикой и британской провинцией Северная Ирландия.

"Она сказала мне: "У Германии нет такой границы с Ирландской Республикой, как у вас... Поэтому вам нужно самим найти решение", - отметил глава британского МИД.

В настоящее время между Северной Ирландией и Ирландской Республикой нет "жесткой" границы, жители обеих сторон беспрепятственно ее пересекают, происходит свободный обмен товарами и услугами.

Однако с выходом Великобритании из ЕС эта граница становится границей между Соединенным Королевством и ЕС, что предусматривает паспортный контроль и таможню.

Пресс-секретарь правительства Германии заявила, что не комментирует "содержание конфиденциальных разговоров с канцлером".

Наблюдатели считают, что Брюссель может еще раз отсрочить выход Великобритании и ЕС, который должен состояться до 31 октября. Ранее издание The Times называло в качестве новой даты июнь 2020 года.

По мнению экспертов, новому британскому кабинету потребуется время для подготовки, и Европа может отнестись к этому с пониманием, хотя Брюссель неоднократно подчеркивал, что не намерен менять достигнутое соглашение по условиям Brexit.

Ханта называют одним из вероятных преемников Терезы Мэй на посту руководителя консервативной партии и, соответственно, нового премьера.