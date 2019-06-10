Компания Bakcell получила награду от Министерства Экономики

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell получила очередную награду в сфере Корпоративной Социальной Ответственности (КСО).
Так, 4 июня Bakcell была удостоена награды в номинации «Корпоративная Социальная Ответственность» на конференции «Государство - самый лучший партнер предпринимателя», организованной Министерством Экономики, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (КПА). Награда была вручена руководителю компании Bakcell министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.
Напомним, что в начале этого года Bakcell удостоилась национальной премии КСО “Milli KSM Mükafatı 2018″. Так, проект компании Bakcell «Начни и совершенствуй свой бизнес», осуществляемый в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» получил награду в номинации «Проект года по оказанию поддержки молодым предпринимателям». Награда была вручена на церемонии организованной Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Фондом молодежи Азербайджана и компанией Proactiv PR.
Уже 10 лет Bakcell осуществляет «Bakcell Stars» - одну из самых крупномасштабных программ Корпоративной Социальной Ответственности в стране. Одним из основных направлений программы КСО Bakcell является предоставление широких возможностей для детей с особыми нуждами, детей лишенных родительской опеки и детей из малоимущих семей, а также оказание поддержки для их успешной интеграции в общество, предоставление им дополнительных возможностей образования и трудоустройства.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7500 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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