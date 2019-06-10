Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.06.2019 11:02

В Тегеране заявили, что не запрашивали у Москвы С-400

Иран заявляет, что не запрашивал у Москвы покупку зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает агентство Bloomberg.

"Иран заявил, что он не запрашивал покупки российских С-400", - сообщает агентство.

Россия ранее в 2016 году поставляла в Иран зенитно-ракетные комплексы С-300.

В конце мая этого года агентство сообщило, что Россия отказала Ирану в поставках С-400. По данным агентства, такое решение было связано с обеспокоенностью тем, что оно спровоцирует еще большую напряженность на Ближнем Востоке.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ПВО, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


РФ будет приветствовать начало переговоров между Ираном и США, навязывать свои услуги не будет - Лавров Москва с пониманием относится к планам Тегерана по обогащению урана и самостоятельной модернизации тяжеловодного реактора в Араке - Рябков Баку, Москва и Тегеран проведут заседание рабгруппы по грузоперевозкам Ситуация вокруг Ирана по-прежнему вызывает обеспокоенность - Песков Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию вокруг иранской "ядерной сделки" - Песков Россия и Иран будут сотрудничать вопреки санкциям США - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]