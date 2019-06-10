В Тегеране заявили, что не запрашивали у Москвы С-400

Иран заявляет, что не запрашивал у Москвы покупку зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает агентство Bloomberg.

"Иран заявил, что он не запрашивал покупки российских С-400", - сообщает агентство.

Россия ранее в 2016 году поставляла в Иран зенитно-ракетные комплексы С-300.

В конце мая этого года агентство сообщило, что Россия отказала Ирану в поставках С-400. По данным агентства, такое решение было связано с обеспокоенностью тем, что оно спровоцирует еще большую напряженность на Ближнем Востоке.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.