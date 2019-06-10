Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.06.2019 11:33

Глава МИД ФРГ пообещал, что механизм для расчетов с Ираном будет готов в скором времени

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в понедельник, что европейский механизм финансовых расчетов с Тегераном - INSTEX - будет готов в скором времени, передают западные СМИ.

"В настоящее время все формальные требования соблюдены, поэтому я полагаю, что мы будем готовы его использовать в обозримом будущем", - сказал он журналистам в Тегеране перед переговорами с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов.

В середине мая глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что платежная система INSTEX должна заработать в ближайшие недели.

После выхода США из "шестерки" стран, подписавших с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.

В свою очередь США заявили, что рассматривают возможность ограничить доступ к американской финансовой системе тем лицам или организациям, которые связаны с платежной системой INSTEX. При этом Вашингтон не возражает, если механизм будет использоваться для операций, на которые американские санкции не распространяются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, МИД, ИРАН, МЕХАНИЗМ


Похожие новости


Маас хочет обсудить в Хельсинки с Лавровым членство РФ с СЕ и Украину - МИД ФРГ Перед рассмотрением просьбы Мэй о продлении Brexit Лондону предстоит еще решить много вопросов - Маас У ДРСМД низкие шансы на сохранение - глава МИД ФРГ Глава МИД ФРГ выступает за увеличение усилий для международного порядка Россия может спасти ДРСМД, ликвидировав крылатую ракету, нарушающую положения договора - глава МИД ФРГ Германия против размещения в Европе новых ракет в случае разрыва ДРСМД - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]