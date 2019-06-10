Глава МИД ФРГ пообещал, что механизм для расчетов с Ираном будет готов в скором времени

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в понедельник, что европейский механизм финансовых расчетов с Тегераном - INSTEX - будет готов в скором времени, передают западные СМИ.
"В настоящее время все формальные требования соблюдены, поэтому я полагаю, что мы будем готовы его использовать в обозримом будущем", - сказал он журналистам в Тегеране перед переговорами с президентом Ирана Хасаном Рухани.
В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов.
В середине мая глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что платежная система INSTEX должна заработать в ближайшие недели.
После выхода США из "шестерки" стран, подписавших с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.
В свою очередь США заявили, что рассматривают возможность ограничить доступ к американской финансовой системе тем лицам или организациям, которые связаны с платежной системой INSTEX. При этом Вашингтон не возражает, если механизм будет использоваться для операций, на которые американские санкции не распространяются.
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