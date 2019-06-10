Путин: Мир подошел к опасной черте, нужно сообща искать альтернативы

Мировое сообщество должно сообща искать альтернативу усиливающейся конфронтации в мире и продавливанию рядом стран своих экономических интересов путем торговых войн, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мир, действительно, подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов - в частности, путем санкций и торговых войн", - говорится в обращении президента участникам международного форума "Примаковские чтения ".

Путин отмечает, что необходимы "конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем".

"Уверен, что ваши дискуссии будут в этом плане весьма полезными", - отметил глава государства.