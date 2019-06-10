Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.06.2019 11:11

Путин: Мир подошел к опасной черте, нужно сообща искать альтернативы

Мировое сообщество должно сообща искать альтернативу усиливающейся конфронтации в мире и продавливанию рядом стран своих экономических интересов путем торговых войн, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мир, действительно, подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов - в частности, путем санкций и торговых войн", - говорится в обращении президента участникам международного форума "Примаковские чтения ".

Путин отмечает, что необходимы "конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем".

"Уверен, что ваши дискуссии будут в этом плане весьма полезными", - отметил глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МИР, АЛЬТЕРНАТИВЫ


Похожие новости


"Прямая линия с Путиным" назначена на 20 июня Путин отметил вклад российских мусульманских организаций в единение народов страны и противодействие экстремизму Из США пока не поступало запроса на встречу в Осаке Трампа с Путиным, но время еще есть - Песков Путин заявил Помпео о недопустимости провокаций в Венесуэле гражданской войны Путин: в наших жилах течет кровь героев Великой Отечественной войны Путин и Трамп обсудили отношения РФ и США, а также КНДР, Венесуэлу и Украину - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]