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ТЭК 10.06.2019 11:12

Антипинский НПЗ будет работать по давальческой схеме - зампред правления Сбербанка

Антипинский НПЗ будет работать по так называемой давальческой схеме, сообщил "Интерфаксу" зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Операционная компания, которая имеет сейчас операционное управление над заводом, будет работать по так называемой давальческой схеме, когда завод будет оказывать услуги по переработке принадлежащей операционной компании нефти", - сказал Попов.

Давальческая схема подразумевает, что производитель выпускает продукцию не за свой счет, а за счет компаний, которые предоставляют сырье и выступают в качестве давальцев, заказывающих готовую продукцию.

Ранее в пятницу глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что приостановленную работу Антипинского НПЗ предполагается возобновить в конце июня. При этом параллельно будет идти процесс банкротства завода.

Как сообщалось ранее, совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций Антипинского НПЗ. Совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе Антипинского НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 60% "Сокар Энергоресурс" принадлежит "Сокар Раша Инвестментс", остальные 40% - "СБК Комплект" Сбербанка.

Сбербанк приобрел 80% акций Антипинского НПЗ у группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова за долги в мае этого года. По последним данным, долг Антипинского НПЗ перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд. Кредиторами НПЗ, помимо Сбербанка, являются Абсолют банк, который также сообщил о намерении подать заявление о банкротстве НПЗ, а также Промсвязьбанк , Интеркомбанк, Московский кредитный банк и Кредит Европа банк. В конце апреля активы Антипинского НПЗ на сумму $225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Решение было вынесено на основании иска VTB Commodities Trading. Трейдером также направлены иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в Арбитражный суд Мурманской области и в Арбитражный суд Москвы.

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Тэги: РОССИЯ, СБЕРБАНК, АНТИПИНСКИЙ, НПЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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