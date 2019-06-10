Газпром переходит к политике замещения погашаемого долга, может увеличить программу-2019 на 100 млрд руб.

"Газпром"может пересмотреть свою стратегию работы на рынке капитала и перейти к политике замещения погашаемого долга новыми заимствованиями, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.
После кадровых перемен в финансовом блоке (в апреле Фамил Садыгов сменил Андрея Круглова на посту заместителя председателя правления) "Газпром" проводит определенную переоценку своей активности на финансовом рынке.
В этом году, согласно параметрам корпоративного бюджета, монополии предстоит погасить около 430 млрд рублей долга, а программа заимствований составляет чуть менее 300 млрд рублей.
Источник не исключил, что в этом году компания может увеличить программу заимствований примерно на 100 млрд рублей.
На данный момент, по итогам уже почти пройденного полугодия, бюджет компании уверенно балансируется - даже с учётом непростой экспортной конъюнктуры (спотовые котировки в Европе сильно ушли ниже официальных российских прогнозов). Бюджет компании исполняется без необходимости проводить какие-либо корректировки или сильно увеличивать программу заимствований.
На данный момент 298-миллиардная программа заимствований концерна исполнена на 73%, и у корпорации есть на рассмотрении предложения финансовых институтов по привлечению финансирования в виде различных инструментов в объеме, значительно превышающем текущий лимит программы.
Говоря о вариантах привлечения финансирования через еврооблигации, источник назвал в качестве наиболее вероятного времени выхода на рынок октябрь или ноябрь, по итогам публикации полугодовой консолидированной отчётности по МСФО. В качестве наиболее выгодной для размещения валюты на данный момент собеседник "Интерфакса" назвал евро.
Формально на данный момент возможности "Газпрома" размещать евробонды в рамках существующей программы, эмитентом которой является люксембургская Gas Capital SA, ограничены шагами "Нафтогаза Украины", который атаковал операции "Газпрома" в Великом княжестве. Поэтому ближайшим рубежным моментом он назвал рассмотрение судом апелляции "Газпрома" на иск "Нафтогаза" об аресте активов в этой юрисдикции. Альтернативой для Люксембурга является юрисдикция Ирландии или Великобритании.
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