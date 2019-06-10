Сеул и Лондон договорились о торговых отношениях после Brexit

Южная Корея и Великобритания достигли договоренности по свободной торговле между странами даже в случае "жесткого" Brexit, сообщает агентство "Ренхап".
Соглашение было подготовлено на встрече главы министерства международной торговли Великобритании Лиама Фокса с министром торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.
"Это важная договоренность, так как она уменьшает неопределённость, вызванную Brexit на фоне сложной обстановки для экспорта из-за торговых разногласий Вашингтона и Пекина", - заявила Ю Мён Хи.
Это предварительное соглашение, так как в настоящее время Великобритания - член ЕС и потому - не может заключать такие двусторонние договоренности. Соглашение с Сеулом стало первым соглашением Великобритании для периода после Brexit в Азии. В Южной Корее надеются ратифицировать торговое соглашение до 31 октября, когда запланирован выход Великобритании из ЕС.
Великобритания в преддверии Brexit пытается заключить торговые соглашения с теми странами, с которыми она торгует в рамках ЕС. Сейчас у Великобритании есть 40 торговых соглашений, заключенных в рамках ЕС. Если страна выйдет из ЕС без договоренностей, она автоматически прекратит все эти торговые соглашения, что в значительной мере скажется на торговле Великобритании.
В настоящее время ряда предварительных договоренностей по торговле Великобритания достигла с 12 странами, в том числе с Израилем, Норвегией и Исландией.
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