В Алматы задержаны более 30 недовольных результатами выборов в Казахстане

В Алматы недовольные результатами прошедших накануне выборов президента Казахстана в понедельник вышли на площадь "Астана", полиция задержала несколько десятков участников акции.

В настоящее время площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и военными Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины. Полиция проводит задержания участников акции. Задержано более 30 человек, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Во время задержания и посадки в автобус одной участнице акции стало плохо, ей вызвали "скорую помощь".

В столице Казахстана, где накануне после массовых несанкционированных митингов также прошли задержания, в настоящее время оцеплена площадь "Жастар" от пересечения проспектов Абая и Республики до пересечения улицы Сейфуллина и проспекта Республики.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан", на тротуарах выстроились несколько сотен бойцов спецназа с щитами. На площади людей нет.

Как сообщалось, 9 июня в ходе несанкционированных акций в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 человек. Участники митингов, в частности, требовали бойкотировать президентские выборы.

По предварительным данным ЦИК, на выборах главы государства одержал победу действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,76% голосов. Явка избирателей составила 77,4%.