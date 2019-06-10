В Алматы задержаны более 30 недовольных результатами выборов в Казахстане

В Алматы недовольные результатами прошедших накануне выборов президента Казахстана в понедельник вышли на площадь "Астана", полиция задержала несколько десятков участников акции.
В настоящее время площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и военными Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины. Полиция проводит задержания участников акции. Задержано более 30 человек, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Во время задержания и посадки в автобус одной участнице акции стало плохо, ей вызвали "скорую помощь".
В столице Казахстана, где накануне после массовых несанкционированных митингов также прошли задержания, в настоящее время оцеплена площадь "Жастар" от пересечения проспектов Абая и Республики до пересечения улицы Сейфуллина и проспекта Республики.
Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан", на тротуарах выстроились несколько сотен бойцов спецназа с щитами. На площади людей нет.
Как сообщалось, 9 июня в ходе несанкционированных акций в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 человек. Участники митингов, в частности, требовали бойкотировать президентские выборы.
По предварительным данным ЦИК, на выборах главы государства одержал победу действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,76% голосов. Явка избирателей составила 77,4%.
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