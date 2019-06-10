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СНГ 10.06.2019 13:18

В Алматы задержаны более 30 недовольных результатами выборов в Казахстане

В Алматы недовольные результатами прошедших накануне выборов президента Казахстана в понедельник вышли на площадь "Астана", полиция задержала несколько десятков участников акции.

В настоящее время площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и военными Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины. Полиция проводит задержания участников акции. Задержано более 30 человек, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Во время задержания и посадки в автобус одной участнице акции стало плохо, ей вызвали "скорую помощь".

В столице Казахстана, где накануне после массовых несанкционированных митингов также прошли задержания, в настоящее время оцеплена площадь "Жастар" от пересечения проспектов Абая и Республики до пересечения улицы Сейфуллина и проспекта Республики.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан", на тротуарах выстроились несколько сотен бойцов спецназа с щитами. На площади людей нет.

Как сообщалось, 9 июня в ходе несанкционированных акций в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 человек. Участники митингов, в частности, требовали бойкотировать президентские выборы.

По предварительным данным ЦИК, на выборах главы государства одержал победу действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,76% голосов. Явка избирателей составила 77,4%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, МИТИНГИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]